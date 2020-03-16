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Spor

Veysel Sarı:''İşimiz gereği geldik''

Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Veysel Sarı, Sivasspor maçı sonrasında konuştu.

16 Mart 2020 Pazartesi 22:51 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 22:51
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Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor'da galibiyeti getiren golü atan Veysel Sarı, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Sivasspor'a göre daha iyi oynadık. 8 haftadır da kaybetmiyoruz." diyen Veysel Sarı, dünyanın gündeminde olan koronavirüs hakkında da konuştu.

İşleri gereğince sahaya çıktıklarını vurgulayan Sarı, "Dünyanın içinde bulunduğu ortamı herkes biliyor, biz de mecbur işimizi yapmak zorundayız. Futbol gerçekten taraftarla güzel. İşimiz gereği geldik. TFF ne karar verir bilmiyoruz ama biz de işimizi yapacağız. Devlet büyüklerimizin kararına saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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