Vichai Srivaddhanaprabha'nın hayatını kaybettiği helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
Feci kazada Vichai Srivaddhanaprabha ile birlikte helikopterde bulunan dört kişi daha hayatını kaybetmişti.
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