Victor Boniface: Türk halkı Osimhen için çıldırıyor

Victor Osimhen'in vatandaşından Galatasaray ile ilgili yorumlar geldi.

Bayer Leverkusen'in yıldızı Victor Boniface katıldığı programda Türk halkının Victor Osimhen'e yaklaşımıyla ilgili konuştu. Tecrübeli oyuncu, Türk halkının Osimhen'i çok sevdiğini ifade etti.

Bayer Leverkusen'de kariyerini sürdüren Victor Boniface, Webek Studios Youtube kanalında milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen ile ilgili bir anısını anlattı.

"TÜRKLER OSİMHEN İÇİN ÇILDIRIYOR"

Nijeryalı golcü, "Türk halkı Osimhen için çıldırıyor! Türkiye'de havaalanındaydım, bir şey almaya çalışıyordumç iki adam pasaportumdan Nijeryalı olduğumu fark etti. 'Nijerya'yı gördükleri anda bana doğru koştular. İçlerinden biri, 'Osimhen'i tanıyor musun?' dedi. Güldüm ve 'Hayır' dedim. Sonra onu Google'da arattılar ve bana fotoğrafını göstermeye başladılar ve 'O bir futbolcu!' dediler.

Tebessüm ederek telefonumu açtım, adamım Victor Osimhen'i aradım ve onunla gerçekten konuşabildiler. Onu tanıdığım için şok oldular ve onunla konuşmak için inanılmaz heyecanlandılar.

"GURUR DUYUYORUM"

Türk halkı Osimhen'i gerçekten deli ediyor. Onu çok seviyorlar. Bunun gibi anlar beni Nijeryalı olmaktan gururlandırıyor." şeklinde konuştu.

Osimhen geçen sezon Galatasaray formasını meslektaşına hediye etmiş, Boniface de formayı giyerek poz vermişti.