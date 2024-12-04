Victor Lapena: Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandık

Basketbolda Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında çarşamba günü oynanacak 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın basın toplantısı yapıldı.

ÇBK Mersin Başantrenörü Victor Lapena, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

Fenerbahçe'yi çalıştırırken bu kupayı daha önce kazandığını anımsatan Lapena, "Çok iyi hazırlandık, kupayı kazanacağımızı düşünüyorum. Ben motivasyonumu oyuncularımdan alıyorum. Yarın sahada en iyisini yapmaya çalışacağız. Takımıma güveniyorum. Çok iyi motive olduk. Tüm çalışmalarımızı yaptık." dedi.

ÇBK Mersin'in kaptanı Asena Yalçın, Fenerbahçe karşısında 2022'de Ankara'da kupayı kazandıklarına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Kupayı ikinci kez Mersin'e götürmek istiyoruz. Kupa maçlarının atmosferi farklı oluyor. Bazen favori kaybediyor. Ankara halkına iyi basketbol seyrettirmek istiyoruz. Kupa kazanmak istiyorsanız Avrupa'da da Türkiye'de de Fenerbahçe'yi yenmek zorundasınız. Kupayı son kazanan takım biziz. 2022'de Ankara'da eksik kadroya rağmen değişik bir motivasyonla çıkıp kazanmıştık. Fenerbahçe'ye kolay sayı attırmamız gerekiyor. Takım olarak iyi savunma yaparsak kazanabiliriz."