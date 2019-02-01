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Victor Moses: Bu çıkışa devam etmek istiyoruz

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Göztepe karşısında atan Moses, kısa bir değerlendirme yaptı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, Gçztepe'yi 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyleyen Moses ''Maçın en başından sonuna harika bir karakter ve çok iyi bir oyun sergiledik. Bu çıkışa devam etmek istiyoruz, maçları kazanmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

İlk golünü de değerlendiren Moses ''İlk golümü attığım için çok mutluyum. Umarım çok daha fazla gol atarım. Çok iyi takım arkadaşlarım var. Herkes bana büyük bir destek gösteriyor'' dedi.

Gol sevincini de anlatan yıldız isim ''Sanki yüzümde maske varmış gib, Batman gibi bir hareket yaptım. Batman' işini yaparken siz onu göremezsiniz'' şeklinde konuştu.

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

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