Victor Moses: Fenerbahçe ligden düşerse tazminat isterim

Bu hafta içinde resmen açıklanması beklenen Victor Moses’ın Fenerbahçe’den şok bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. Yobo ve Emenike’den Fenerbahçe hakkında bilgi alan Nijeryalı oyuncunun, kendisiyle görüşen yetkililere, “Valbuena, Skrtel, Ayew ve Slimani’nin olduğu takım neden 17. sırada?” diye sorduğu öğrenildi. Yapılan açıklamalardan tatmin olmayan Victor Moses’in, “Takım ligde kalırsa 200 bin euro isterim. Eğer ligden düşersek imaj kaybına uğrayacağım için de tazminat isterim” dediği bildirildi.

1.5 YILDA 45 MİLYON LİRA!

Bu arada İngiliz basını Fenerbahçe’nin, Moses’a haftada 130 bin pound (894 bin TL) 6 ayda ise 2.21 milyon pound ödeyeceğini iddia etti. 1.5 yıllık süreçte Moses’ın cebine 6 milyon 630 bin pound, yani 45 milyon 614 bin TL gireceği belirtildi. Moses için Chelsea’ye kiralama bedeli ödenmeyeceği ayrıca İstanbul’daki tüm masraflarının da Sarı-Lacivertli kulüp tarafından karşılanacağı açıklandı. Nijeryalı’nın Chelsea Kulübü’yle mukavelesi 2021’de bitecek. Alındığından beri de genellikle kiraya verildi.

ÜST DÜZEY BİR GRAFİĞİ YOK

28 yaşındaki futbolcudan kariyeri boyunca beklentiler büyüktü. Ancak istatistiksel anlamda hiçbir zaman çok üst düzey bir futbolcu olamadı. Chelsea’de 1-2 karşılaşma dışında ön plana çıkamadı. F.Bahçe’nin Moses’i bitirmesinin ardından Nabil Dirar’ı da en iyi teklifi veren kulübe satması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere kadro dışı bırakılan Aatif da affedilmişti. Ancak bu kararın ardından Faslı futbolcu, Çaykur Rize’nin yolunu tuttu. Yani F.Bahçe’deki “Af” kararları kesinlikle takımda devam etme anlamına gelmiyor.