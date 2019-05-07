Victor Moses hayal kırıklığı yarattı

Fenerbahçe'nin Chelsea'den bir buçuk yıllığına kiraladığı Victor Moses'ın performansı teknik heyeti düşündürüyor.

Yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı giyecek Nijeryalı yıldız, görev aldığı ilk maçlarda tribünleri heyecanlandırmıştı. Ancak sonrasında düşüşe geçti. Moses, alt üst etmesi beklenen istatistiklerin altında kaldı.

Rakamsal olarak geri giden Moses'a teknik heyetten toparlan uyarısı geldi.

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 11 maça çıkan Victor Moses, 667 dakika oynadı ve 2 gol attı.

(Türkiye)