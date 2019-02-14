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Victor Moses: Lig sıralamasındaki yerimiz kimseyi yanıltmasın

Zenit zaferinde kilit rol oynayan yıldız oyuncu, istatistiklerde zirveye çıktı. Futboluyla Fenerbahçe taraftarını mest eden Nijeryalı, 'Elimden gelenin en iyisini yapacağım' dedi.

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Fenerbahçe taraftarı, Victor Moses'ı konuşuyor... Ligde Y.Malatya ve Göztepe'ye karşı sonradan oyuna giren Nijeryalı futbolcu, 11'de başladığı ilk maçta Zenit'e karşı müthiş bir 90 dakika çıkardı. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde kilit rol oynayan 28 yaşındaki oyuncu, futboluyla taraftarları mest etti, istatistiklerde de zirveye çıktı.
 
Avrupa Ligi maçında Rus ekibine karşı en fazla ikili mücadele kazanan isim olan Moses, rakip ceza sahasında da topla en çok buluşan Fenerbahçe futbolcuydu. Maçın ardından Nijerya basınına konuşan Moses, şu sözleri sarf etti:
 
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ
 
"İstanbul'da taraftarların büyük sevgisiyle karşılaştım. İlk günden itibaren bana karşı müthiş bir ilgi ve sevgi var. Ben de sahadaki performansımla onlara karşılık vermeye çalışıyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Lig sıralamasındaki yeri kimseyi yanıltmasın. Sahamızdaki her maçta tribünler doluyor ve karşılaşma boyunca rakip için korkulu bir atmosfer oluşturuluyor."
 
(Sabah)

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