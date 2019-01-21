Victor Moses'te işlem tamam
Sportif Direktör Comolli son pürüzleri gidermek için görüşmeleri sürdürüyor. İlk 6 aylık maliyeti 4 milyon euroyu bulan golcünün gelecek sezon alacağı para konusu çözülünce transfer açıklanacak.
DEVRE arasında kadrosunu güç- lendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Yeni Malatyaspor’dan alınan Sadık Çiftpınar’ın ardından oluşan sessizliğin peş peşe gelecek imzalarla bitmesi bekleniyor. Birçok isimle temas halinde olsa da aradaki ufak pürüzlerden dolayı anlaşma aşamasına gelemeyen Kanarya’nın dünkü Bursaspor maçının ardından düğmeye basacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler’in patlatacağı ilk bombanın ise Chelsea ile yollarını ayırmaya karar veren Moses olduğu ifade edildi.
VİCTOR MOSES HABER YOLLADI
Fenerbahçe’nin ilk teklifini “Önceliğimi Premier Lig takımlarına veriyorum” diyerek beklemeye alan yıldız futbolcunun, Ada’dan umduğu teklifi bulamadığı kaydedildi. Bunun üzerine Sarı-Lacivertliler’e haber gönderen Victor Moses’ın 1.5 yıllığına kiralanacağı ve Damien Comolli’nin son detayları görüştüğü belirtildi. Fenerbahçe, Moses için 6 aylık süre için kiralama ücreti ve maaşı dahil 4 milyon euro ödeyecek.Ancak ikinci yıl için yapılan pazarlıkların sürdüğü ve rakam netleşince transferin açıklanacağı bildirildi.
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