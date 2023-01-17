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Spor

Victor Nelsson: Daha iyi oynayabilirdik

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Alanyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Galatasaray'da Victor Nelsson, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Ocak 2023 Salı 23:14 - Güncelleme:
Victor Nelsson: Daha iyi oynayabilirdik
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Galatasaray'ın Alanyaspor'u kupadan elediği karşılaşmanın ardından Victor Nelsson karşılaşmayı değerlendi.

Nelsson maç değerlendirmesinde, "Çeyrek finaldeyiz. Bu pozitif bir şey. Alanyaspor iyi oynadı, onları tebrik ederim. 2-1 kazandık. Daha iyi oynayabilirdik. Ama Alanyaspor da iyiydi." sözlerini kullandı.

Duran toplar konusunda kendisine hedef koyduğunu ve gol bulmak istediğini belirten Danimarkalı savunmacı, "Duran toplarda her geçen gün daha tehlikeli oluyoruz. Savunmada çok iyiyim, hücumda da etkili olmaya çalışıyorum. Kendime bunu hedef koyuyorum." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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