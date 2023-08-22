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Spor

Victor Nelsson: Hayalimiz Şampiyonlar Ligi

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Molde maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nin her oyuncunun hayali olduğunu ifade eden Nelsson, 'Eminim ki bütün futbolcuların hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bizim şu anda böyle bir şansımız olabilir. Hemen önümüzde olan şeyi yakalamamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, her futbolcunun hayalidir ve şu anda çok yakınız.' sözlerini sarf etti.

22 Ağustos 2023 Salı 20:49 - Güncelleme:
Victor Nelsson: Hayalimiz Şampiyonlar Ligi
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Galatasaray'da Victor Nelsson, Molde karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.

Danimarkalı savunma oyuncusu, "Son maçlar artık. Bu maçlardan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Çok heyecanlıyız. İlkini burada, ardından İstanbul'da oynayacağız. Amacımız gruplara kalmak. Bunu da yapacağımıza güveniyorum" dedi.

Nelsson, sözlerini, "Eminim ki bütün futbolcuların hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bizim şu anda böyle bir şansımız olabilir. Hemen önümüzde olan şeyi yakalamamız gerekiyor. Muhtemelen ilk geldiğimde de söyledim, her futbolcunun hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve şu anda çok yakınız" diye tamamladı.

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