Victor Nelsson: İlk yarıda Beşiktaş'ı sahadan sildik

DHA 15 Mart 2022 Salı 10:31 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 10:31

Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, Beşiktaş'a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, Barcelona maçında performanslarının yüzde 100'ünü ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Nelsson, karşılaşma sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a karşı özellikle ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Nelsson, "Taraftarımız önünde inanılmaz bir maçtı. Maçın ilk yarısında rakibimizi sahadan sildik. İkinci yarı biraz geriye çekildik. Kazanmak her zaman güzeldir, özellikle Beşiktaş'a karşı" diye konuştu.

"MARCAO İNANILMAZ BİR OYUNCU"

Derbiye damga vuran pozisyon! "Beşiktaş'ın penaltısını yediniz" Perşembe günü oynayacakları Barcelona maçına da değinen tecrübeli oyuncu,şeklinde konuştu.

Stoper bölgesinde birlikte oynadığı Marcao için övgü dolu ifadeler kullanan Danimarkalı savunmacı, "Marcao inanılmaz bir oyuncu. Onunla birlikte oynamaktan büyük keyif alıyorum. Bana yardımcı oluyor, ben de ona yardımcı oluyorum. İyi bir partner olduğumuzu düşünüyorum. Onunla birlikte oynamak çok keyifli" açıklamasında bulundu.

Süresi dikkat çekiyor Arda Güler'e yeni sözleşme

"TARAFTARIMIZI ÇOK SEVİYORUM"

Galatasaray taraftarının takıma katıldığı ilk günden bu yana kendisine gösterdiği sevgiden dolayı çok memnun olduğunu vurgulayan Nelsson, "Taraftarlarımızı çok seviyorum. Onlarla iyi iletişimim ve ilişkim olduğunu söyleyebilirim. Geldiğim ilk günden bu yana bana sevgilerini gösteriyorlar. Onlara minnettarım" diyerek sözlerini noktaladı.