Victor Nelsson küllerinden yeniden doğdu

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in gelmesiyle yedek kulübesine mahkûm olan Victor Nelsson, 3 ay önceki bir röportajında "Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Kulübede oturmayı sevmiyorum" diyerek ayrılık sinyali vermişti.

Kolombiyalı mevkidaşının sakatlığında formasına yeniden kavuşan Danimarkalı stoper, küllerinden doğdu. Son oynanan Kayseri maçında ağları sarsan Nelsson, önlediği bariz gol pozisyonuyla da maça damga vurdu.

45 HAVA TOPUNUN 35'İNİ KAZANDI

7 maçtır art arda 11'de sahaya çıkan başarılı savunmacı, bu karşılaşmalarda rakiplerin 32 atağını engellerken 6 şutuna da izin vermedi. Hava topunda da 45'te 35 ile %78 başarı sağlayan 25 yaşındaki oyuncu, yaptığı 13 pas arasıyla da olgunlaşmakta olan atağı bertaraf etti. Savunmadan çıkarken oyun kurmada başrolü üstlenip, 440 pasının sadece 71'inde hata yaparken 369'unu arkadaşlarına teslim etti.