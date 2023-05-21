Victor Nelsson: Önümüzdeki maçta mükemmel olacağıma inanıyorum

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, Sivasspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Geçtiğimiz hafta İstanbulspor karşılaşmasında kaşı açılan ve maçta bir bandajla mücadele eden Nelsson, "Mükemmelim. Sahada da görmüşsünüzdür, daha öncekinden bile daha iyi olduğumu söyleyebilirim. Biraz etkiledi sağ gözümü. Ama önümüzdeki maçta mükemmel olacağına inanıyorum ben." dedi.

Şampiyonluk ve MKE Ankaragücü karşılaşması için konuşan Nelsson, "Ankaragücü maçını kazanmak zorundayız. Bir maçımız kaldı, çok önemli bir maç. Kazanmaya gideceğiz, 3 puan bizim için çok önemli" sözlerini sarf etti.