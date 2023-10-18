Victor Nelsson sürprizi! Dünya devi yıldız isme resmen talip

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta başrol isimler arasında Victor Nelsson da yer aldı. 24 yaşındaki stoper, Okan Buruk'un savunmadaki banko yıldızı oldu. Victor Nelsson, 2022-2023 sezonunda 35 resmi maçta forma şansı buldu. Danimarkalı stoper bu müsabakalarda savunmadaki başarısının yanı sıra 1 gol ve 1 asist üretti. Ancak yıldız isim bu sezon formasından uzak kaldı.

VICTOR NELSSON BU SEZON YEDEKTE DÜŞÜNÜLÜYOR

Galatasaray'da Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in takıma katılmasından sonra 11'deki yerini kaybeden ve yedek kaldığı için mutsuz olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, bu sezon 13 maça çıktı.

FULHAM TALİP ÇIKTI

Takvim'de bulunan habere göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile yakından ilgilendiği ve genç futbolcu için Ocak ayında teklif yapmayı düşündüğü öğrenildi. Galatasaray yönetiminin Danimarkalı futbolcu için 15 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis beklentisinin bulunduğu ve bu rakamın altına oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

TOTTENHAM VE SEVILLA DA İSTEMİŞTİ

Başarılı futbolcunun adı daha önce İngiltere'den Tottenham ile anılmıştı. Nelsson ayrıca, geçtiğimiz hafta verdiğimiz röportajda yaz transfer döneminde Sevilla'nın ilgisi olduğunu da itiraf etmişti.

SERT AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Son haftalarda formasını Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddettiğini söyledi. Manchester United maçında oynamadığı için çok sinirlendiğini ve hayal kırıklığına uğradığını bildiren başarılı stoper, "Üç maçtır yedek kulübesinde oturuyorum" ifadelerini kullandı. Neden yedek kaldığını teknik direktör Okan Buruk'la konuştuğunu söyleyen Nelsson, "Sanırım bu onunla benim aramda kalacak" dedi. 24 yaşındaki savunmacı, Galatasaray'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istediğini ancak kendisinin bunu reddettiğini bildirdi.