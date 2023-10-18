İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9767
  • EURO
    29,5838
  • ALTIN
    1751.61
  • BIST100
    7842.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Victor Nelsson sürprizi! Dünya devi yıldız isme resmen talip
Spor

Victor Nelsson sürprizi! Dünya devi yıldız isme resmen talip

Geçen sezon sergilediği performansla takımın vazgeçilmez futbolcusu haline gelen Victor Nelsson, sezon başında Davinson Sanchez'in takıma katılmasıyla süre bulamaz oldu. Danimarkalı yıldız ülkesinin basınına yaptığı açıklamada yedek kalmaktan memnun olmadığını ve sözleşme uzatmayacağını belirtmişti. 25 yaşındaki futbolcuya bir talibin daha çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...

18 Ekim 2023 Çarşamba 22:43 - Güncelleme:
Victor Nelsson sürprizi! Dünya devi yıldız isme resmen talip
ABONE OL

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta başrol isimler arasında Victor Nelsson da yer aldı. 24 yaşındaki stoper, Okan Buruk'un savunmadaki banko yıldızı oldu. Victor Nelsson, 2022-2023 sezonunda 35 resmi maçta forma şansı buldu. Danimarkalı stoper bu müsabakalarda savunmadaki başarısının yanı sıra 1 gol ve 1 asist üretti. Ancak yıldız isim bu sezon formasından uzak kaldı.

VICTOR NELSSON BU SEZON YEDEKTE DÜŞÜNÜLÜYOR

Galatasaray'da Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in takıma katılmasından sonra 11'deki yerini kaybeden ve yedek kaldığı için mutsuz olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, bu sezon 13 maça çıktı.

FULHAM TALİP ÇIKTI

Takvim'de bulunan habere göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile yakından ilgilendiği ve genç futbolcu için Ocak ayında teklif yapmayı düşündüğü öğrenildi. Galatasaray yönetiminin Danimarkalı futbolcu için 15 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis beklentisinin bulunduğu ve bu rakamın altına oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

TOTTENHAM VE SEVILLA DA İSTEMİŞTİ

Başarılı futbolcunun adı daha önce İngiltere'den Tottenham ile anılmıştı. Nelsson ayrıca, geçtiğimiz hafta verdiğimiz röportajda yaz transfer döneminde Sevilla'nın ilgisi olduğunu da itiraf etmişti.

SERT AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Son haftalarda formasını Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddettiğini söyledi. Manchester United maçında oynamadığı için çok sinirlendiğini ve hayal kırıklığına uğradığını bildiren başarılı stoper, "Üç maçtır yedek kulübesinde oturuyorum" ifadelerini kullandı. Neden yedek kaldığını teknik direktör Okan Buruk'la konuştuğunu söyleyen Nelsson, "Sanırım bu onunla benim aramda kalacak" dedi. 24 yaşındaki savunmacı, Galatasaray'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istediğini ancak kendisinin bunu reddettiğini bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.