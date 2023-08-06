Victor Nelsson transferi bitiyor! Cim-bom'dan satış rekoru

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Nelsson için harekete geçti. Victor Nelsson transferi için 22 milyon euro isteyen Galatasaray'ın seviyesine çıkan İngiliz ekibi, Danimarkalı yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

VICTOR NELSSON DEĞERİNE DEĞER KATTI

2021'in yazında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Danimarkalı stoperin güncel piyasa değeri 18 milyon euroya kadar yükseldi.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU



İngiltere basınında yer alan habere göre; Tottenham, Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoper için istediği 22 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi kabul eden İngiliz ekibi, bu transferi bitirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER REKORU KIRACAK

Transferin gerçekleşmesi halinde, yıldız oyuncu Victor Nelsson, Galatasaray tarihinin en pahalı satışı olacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Victor Nelsson, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla toplam 35 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı.