İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2023 Pazar / 20 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Victor Nelsson transferi bitiyor! Cim-bom'dan satış rekoru
Spor

Victor Nelsson transferi bitiyor! Cim-bom'dan satış rekoru

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına giren yıldız oyuncu Victor Nelsson için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. İngiltere Premier Lig ekibi, Victor Nelsson için yüksek bir bonservis teklifinde bulundu. İşte detaylar...

Star Gazetesi6 Ağustos 2023 Pazar 19:08 - Güncelleme:
Victor Nelsson transferi bitiyor! Cim-bom'dan satış rekoru
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Nelsson için harekete geçti. Victor Nelsson transferi için 22 milyon euro isteyen Galatasaray'ın seviyesine çıkan İngiliz ekibi, Danimarkalı yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

VICTOR NELSSON DEĞERİNE DEĞER KATTI

2021'in yazında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Danimarkalı stoperin güncel piyasa değeri 18 milyon euroya kadar yükseldi.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

İngiltere basınında yer alan habere göre; Tottenham, Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoper için istediği 22 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi kabul eden İngiliz ekibi, bu transferi bitirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER REKORU KIRACAK

Transferin gerçekleşmesi halinde, yıldız oyuncu Victor Nelsson, Galatasaray tarihinin en pahalı satışı olacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Victor Nelsson, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla toplam 35 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.