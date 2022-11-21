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Spor

Victor Nelsson ve Jens Larsen için Dünya Kupası macerası Tunus maçıyla başlıyor

Galatasaraylı Victor Nelsson ile Trabzonspor'da forma giyen Jens Stryger Larsen'in kadrosunda yer aldığı Danimarka, 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda yarın Tunus ile karşı karşıya gelecek.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
Victor Nelsson ve Jens Larsen için Dünya Kupası macerası Tunus maçıyla başlıyor
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DOHA (AA) - 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Danimarka ile Tunus, tarihlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D Grubu'nun ilk maçları yarın oynanacak. Danimarka, Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos'un düdük çalacağı maçta, saat 16.00'da Tunus ile karşılaşacak.

İki ülke tarihlerinde ikinci kez mücadele edecek. 26 Mayıs 2002'deki hazırlık karşılaşması, Danimarka'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Danimarka'nın kadrosunda Galatasaraylı Victor Nelsson ile Trabzonspor'da forma giyen Jens Stryger Larsen yer alıyor.

Tunus katıldığı 5 turnuvada da gruptan çıkamazken, Danimarka 1998 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynadı.

Gruptaki ikinci maçta ise son şampiyon Fransa ile Avustralya, puan mücadelesi verecek.

  • Victor Nelsson
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