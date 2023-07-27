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Spor

Victor Nelsson'a Galatasaray'dan tam destek

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris Vilnius maçında basit hatalarıyla arkadaşlarına da zor anlar yaşatan Victor Nelsson'a maçtan sonra destek geldi.

Fanatik27 Temmuz 2023 Perşembe 09:31 - Güncelleme:
Victor Nelsson'a Galatasaray'dan tam destek
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Galatasaray'da Zalgiris Vilnius mücadelesinde yaptığı bir hata ile gole sebebiyet veren Victor Nelsson, karşılaşma genelinde de vasatın üzerine çıkamadı.

TAM DESTEK

Basit hatalarıyla arkadaşlarına da zor anlar yaşatan 24 yaşındaki oyuncuya maçtan sonra ise destek geldi.

Hem teknik heyet hem de oyuncular, Danimarkalı futbolcuyu teselli etti. Buruk ve ekibi, Nelsson'un yanında olduklarını belirtti.

GALATASARAY KOLAY BIRAKMAYACAK

Galatasaray, geçen sezon şampiyonluğun kazanılmasında büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Nelsson'u kolay kolay bırakmak istemiyor. Sarı-kırmızılı takım, başarılı futbolcusu için en az 25 milyon euro'luk gelir bekliyor.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'a 2021 yazında transfer olan Nelsson'un takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar ediyor.

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