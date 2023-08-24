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Spor

Victor Nelsson'a İngiltere'den dev talip

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Victor Nelsson gösterdiği performansla İngiliz ekibi Arsenal'in dikkatini çekti. İtalyan basınında çıkan habere göre Danimarkalı stoper, Arsenal'in transfer listesindeki dört adaydan biri oldu.

24 Ağustos 2023 Perşembe 17:21 - Güncelleme:
Victor Nelsson'a İngiltere'den dev talip
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Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, Arsenal'in transfer listesine girdi.

TIMBER YERİNE NELSSON

İtalyan basınında yer habere göre, Arsenal, Jurrien Timber'ın sakatlığının ardından yeni stoper arayışlarına başladı.

İngiliz ekibinin, stoper takviyesi için 4 adayı olduğu ve bunlardan birinin de Nelsson olduğu belirtildi.

25 MİLYON EURO

Danimarkalı savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin yer aldığı hatırlatıldı.

2021 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray forması altında şu ana kadar 86 maçta sahaya çıkan Nelsson, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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