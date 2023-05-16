Victor Nelsson'a İtalya'dan talip çıktı!

Sezon başında Sevilla, Victor Nelsson için 13 milyon Euro'luk teklifle kapıyı çalmış ancak Galtasaray ret yanıtı vermişti. 24 yaşındaki Danimarkalı stoper için bu kez Atalanta 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile temasa geçti.

GALATASARAY'DAN RET

Galatasaray yönetimi, oyuncunun 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini işaret ederek öneriyi kabul etmezken İtalyan kulübünün yeni teklif yapması bekleniyor.

TAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU

Sarı-kırmızılılara 11 Ağustos 2021'de Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında katılan milli futbolcu, geride kalan süreçte takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

76 maçı geride bırakan ve 2 gol atıp 1 kez de asist yapan oyuncunun da sezon sonunda ayrılmak istediği biliniyor.

Nelsson'un sözleşmesi 2026 sonuna kadar uzatılırken başarılı futbolcuya sezon sonunda çok daha fazla kulüpten daha yüksek bedelli teklifler gelmesi bekleniyor.