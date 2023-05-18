İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2023 Perşembe / 28 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7914
  • EURO
    21,4066
  • ALTIN
    1255.88
  • BIST100
    4523.55
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Victor Nelsson'a İtalyan kancası

Galatasaray'da gösterdiği iyi performansla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Danimarkalı yıldız Victor Nelsson için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan ekibi Atalanta'nın, başarılı stoper için 16 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.

Sabah18 Mayıs 2023 Perşembe 15:19 - Güncelleme:
Victor Nelsson'a İtalyan kancası
ABONE OL

Victor Nelsson için geçtiğimiz yaz Sevilla'dan aldığı 13 milyon euroluk teklifi reddeden Galatasaray'a İtalyan ekibi Atalanta'nın teklifi belli oldu.

SON MAÇIN KAHRAMANI OLDU!

Takımının ikinci golünden önce kestiği bir atak ile İstanbulspor maçının kahramanı olan Victor Nelsson, galibiyet üçlüsünü taraftara çektirdi. 24 yaşındaki savunmacı için sezon sonunda kulübe teklif yağması bekleniyor.

ATALANTA'NIN TEKLİFİ

Yönetim, sezon başında Sevilla'ya 13 milyon Euro'ya satmadığı Danimarkalı stoper için Atalanta'dan 16 milyon Euro'luk teklif aldı.

SERBEST KALMA MADDESİ HATIRLATILDI

Ancak pazarlığa oturulmadı ve Nelsson'un sözleşmesinde yazan 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi İtalyanlara hatırlatıldı. Galatasaray, 25 milyon Euro'dan aşağı oyuncuyu satmayı düşünmüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.