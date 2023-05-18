Victor Nelsson'a İtalyan kancası

Victor Nelsson için geçtiğimiz yaz Sevilla'dan aldığı 13 milyon euroluk teklifi reddeden Galatasaray'a İtalyan ekibi Atalanta'nın teklifi belli oldu.

SON MAÇIN KAHRAMANI OLDU!

Takımının ikinci golünden önce kestiği bir atak ile İstanbulspor maçının kahramanı olan Victor Nelsson, galibiyet üçlüsünü taraftara çektirdi. 24 yaşındaki savunmacı için sezon sonunda kulübe teklif yağması bekleniyor.

ATALANTA'NIN TEKLİFİ

Yönetim, sezon başında Sevilla'ya 13 milyon Euro'ya satmadığı Danimarkalı stoper için Atalanta'dan 16 milyon Euro'luk teklif aldı.

SERBEST KALMA MADDESİ HATIRLATILDI

Ancak pazarlığa oturulmadı ve Nelsson'un sözleşmesinde yazan 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi İtalyanlara hatırlatıldı. Galatasaray, 25 milyon Euro'dan aşağı oyuncuyu satmayı düşünmüyor.