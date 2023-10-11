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Spor

Victor Nelsson'dan çarpıcı açıklamalar! ''Başka bir yer bulmak zorundayım''

Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson milli takım kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk 11'de sahaya çıkamamaktan rahatsız olan 25 yaşındaki oyuncu 'İstanbul'da futbol oynamak için yaşıyorum ve oynamazsam başka bir yer bulmak zorundayım' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

11 Ekim 2023 Çarşamba 13:57 - Güncelleme:
Victor Nelsson'dan çarpıcı açıklamalar! ''Başka bir yer bulmak zorundayım''
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Galatasaray'ın yıldız stoperi Victor Nelsson, Danimarka Milli Takım kampında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"ÇOK KIZGINDIM"

İşte Victor Nelsson'ın açıklamaları "Manchester United maçında oynamadığım için çok kızgındım. Hayal kırıklığına uğramıştım. Son üç maçtır yedek kulübesindeydim. Bu beni çok şaşırttı. Siz dışarıdan görüyorsunuz ama ben içindeyim. En çok şok olan, kızgın olan ve tükenmiş olan benim. Özellikle Manchester United maçında oynamak isterdim ama ilk 11'de değildim. Son milli takım kampından bu yana garip şeyler oldu."

"BAŞKA BİR YER BULMAM LAZIM"

"Geleceğini düşünüyor musun?"

"Yeni bir kulüp 'Sizin için oynayabilir miyim?' diyemezsiniz. Biraz daha uzun sürecek ama teknik direktör Okan Buruk'la ve Erden Timur'la bazı görüşmeler yaptım. Tüm saygımla söylüyorum, Galatasaray'da oynamazsam ne yapacağım çok açık. İstanbul'da futbol oynamak için yaşıyorum ve oynamazsam başka bir yer bulmak zorundayım. Bu kesin! Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum."

"SÖZLEŞME UZATMAYACAĞIM"

"Sözleşme görüşmelerim devam etmiyor. Son milli takım kampından sonra sözleşme uzatmayacağımı ilettim. Görüşmeler vardı ve neredeyse anlaşmıştık, ardından biraz daha düşündüm ve sözleşme uzatmayacağımı söyledim. Sözleşmemin bitmesine 3 yıl var ve 1 yıl daha uzatmak istemedim."

"BİLMİYORUM, OKAN BURUK'A SORUN"

Sözleşme uzatmadığın için mi yedek bırakıldın?

"Bilmiyorum. Bu teknik direktör Okan Buruk ve üst düzey yöneticilere sormanız gereken bir soru. Okan Buruk, takımdan sorumlu. Maçları kazanmak için en iyi oyuncularını yedek kulübesine koyabiliyor."

"ÇOK KIZGIN VE HIRSLIYIM"

"Milli takım kampına kızgın ve çok hırslı geldim. Ancak, bu iyi bir şey. Çünkü, umarım Danimarka Milli Takımı'nda oynayabilirim."

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