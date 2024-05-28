Galatasaray'ın Danimarkalı yıldız savunmacısı Victor Nelsson, dün akşam yapılan şampiyonluk kutlamalarının ardından sosyal medyadan bazı taraftarlara sert sözlerle yüklendi.

"AİLEME SALDIRDINIZ, YAZIKLAR OLSUN!"

Victor Nelsson kutlamaların ardından taraftarlara ateş püskürdü. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı olduğunu iddia eden Victor Nelsson sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Danimarkalı savunmacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medyada bazı Galatasaray taraftarları, Nelsson'un hesabının hacklendiğini ve paylaşımın bu nedenle olduğunu ileri sürdü.

İşte o paylaşım: