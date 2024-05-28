İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2024 Salı / 21 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,188
  • EURO
    35,03
  • ALTIN
    2426.01
  • BIST100
    10615.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Victor Nelsson'dan Galatasaray taraftarına tepki! ''Yazıklar olsun size, utanın''
Spor

Victor Nelsson'dan Galatasaray taraftarına tepki! ''Yazıklar olsun size, utanın''

Galatasaray'da Victor Nelsson'dan çarpıcı bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi, şampiyonluk kutlamalarının ardından Galatasaray taraftarlarına sert tepki gösterdi. İşte detaylar...

28 Mayıs 2024 Salı 11:55 - Güncelleme:
Victor Nelsson'dan Galatasaray taraftarına tepki! ''Yazıklar olsun size, utanın''
ABONE OL

Galatasaray'ın Danimarkalı yıldız savunmacısı Victor Nelsson, dün akşam yapılan şampiyonluk kutlamalarının ardından sosyal medyadan bazı taraftarlara sert sözlerle yüklendi.

"AİLEME SALDIRDINIZ, YAZIKLAR OLSUN!"

Victor Nelsson kutlamaların ardından taraftarlara ateş püskürdü. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı olduğunu iddia eden Victor Nelsson sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Danimarkalı savunmacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medyada bazı Galatasaray taraftarları, Nelsson'un hesabının hacklendiğini ve paylaşımın bu nedenle olduğunu ileri sürdü.

İşte o paylaşım:

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.