Victor Nelsson'un alternatifi Premier Lig'den! Dudak uçuklatan rakam

Sarı-kırmızılılar transfer çalışmaları doğrultusunda Tottenham forması giyen Davinson Sanchez'i gündemine aldı. Galatasaray Davinson Sanchez için kulübü Tootenhem'a transfer teklifinde bulundu.

GALATASARAY'DA VICTOR NELSSON'UN ALTERNATİFİ DAVINSON SANCHEZ



Galatasaray, Sanchez için İngiliz ekibine 9 milyon euro'luk bir teklifte bulundu ve beklemeye geçti.

KONTRATI GELECEK YIL BİTİYOR



Tottenham'ın 2017 yılında 42 milyon euro bedelle Ajax'tan kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoperin sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

124 MAÇTA OYNADI

27 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Tottenham'da 24 maçta süre aldı.