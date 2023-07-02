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  • Victor Nelsson'un alternatifi Premier Lig'den! Dudak uçuklatan rakam
Spor

Victor Nelsson'un alternatifi Premier Lig'den! Dudak uçuklatan rakam

Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşılık stoper takviyesi için de plan yapıyor. Sarı-kırmızılılar Danimarkalı oyuncusu Victor Nelsson'un ayrılığına karşılık Davinson Sanchez'i gündeme aldı

2 Temmuz 2023 Pazar 14:03 - Güncelleme:
Victor Nelsson'un alternatifi Premier Lig'den! Dudak uçuklatan rakam
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Sarı-kırmızılılar transfer çalışmaları doğrultusunda Tottenham forması giyen Davinson Sanchez'i gündemine aldı. Galatasaray Davinson Sanchez için kulübü Tootenhem'a transfer teklifinde bulundu.

GALATASARAY'DA VICTOR NELSSON'UN ALTERNATİFİ DAVINSON SANCHEZ

Galatasaray, Sanchez için İngiliz ekibine 9 milyon euro'luk bir teklifte bulundu ve beklemeye geçti.

KONTRATI GELECEK YIL BİTİYOR

Tottenham'ın 2017 yılında 42 milyon euro bedelle Ajax'tan kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoperin sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

124 MAÇTA OYNADI

27 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Tottenham'da 24 maçta süre aldı.

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