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Spor

Victor Nelsson'un peşini bırakmıyorlar! Galatasaray'a büyük piyango vurdu

Galatasaray'ın yıldız stoperi Victor Nelsson'un talipleri artmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılarda performansıyla büyük beğeni toplayan Victor Nelsson'a Tottenham, Arsenal, Sevilla, Atalanta ve Borussia Dortmund talip oldu.

11 Haziran 2023 Pazar 13:37 - Güncelleme:
Victor Nelsson'un peşini bırakmıyorlar! Galatasaray'a büyük piyango vurdu
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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da birçok isim performansıyla öne çıkarken yıldız isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor.

DEV KULÜPLER RADARA GİRDİ

Geride kalan sezonun en önemli isimlerinden biri olan Victor Nelsson için dev kulüpler sıraya girdi.

TOTTENHAM'A RET

Tottenham, Victor Nelsson için Galatasaray'a 22 milyon euro teklif etti. Galatasaray ise Victor Nelsson'u 25 milyon euroluk serbest kalma bedelinin altında bir rakama bırakmayacağını Tottenham'a bildirdi.

İTALYA, ALMANYA, İSPANYA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Arsenal ve Tottenham'dan sonra Sevilla, Atalanta ve Borussia Dortmund da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'u listesine aldı.

İLK TERCİHİ PREMIER LİG

Haberde Danimarkalı stoperin ilk tercihinin Premier Lig'den yana olduğu ikinci tercihinin ise La Liga olduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ RAKAMLARI

Victor Nelsson bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 35 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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