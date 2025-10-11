Victor Osimhen asist yaptı! Nijerya deplasmanda kazandı

Dünya Kupası Afrika Elemeleri 9. haftasında Nijerya, Lesotho ile karşı karşıya geldi. Victor Osimhen'in de formasını giydiği Nijerya, maçı 2-1'lik skorla kazandı.
Nijerya'ya galibiyeti getiren goller 55. dakikada William Troost-Ekong(p) ve 80. dakikada Akor Adams'tan geldi. Lesotho'nun tek golünü 83. dakikada Hlompho Kalake kaydetti.
Mücadelede Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Beşiktaş futbolcusu Wilfred Ndidi 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla birlikte Nijerya gruptaki puanını 14'e yükselterek Dünya Kupası'na katılma ümitlerini son maça taşıdı. Lesotho ise 9 puanda kaldı.