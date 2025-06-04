Sezon başında G.Saray'a kiralık gelerek çifte kupa sevinci yaşayan Victor Osimhen'in, Al-Hilal'in teklifini kabul ettiği haberleri dün Suudi basınından bütün Avrupa'ya yayıldı. Suudi Arabistan ekibi, Napoli'nin istediği 75 milyon euroyu ödemeyi taahhüt ederek Osimhen ile görüşmeye başlamıştı. Nijeryalı golcüye yıllık 40 milyon euro maaş karşılığında 3 senelik kontrat öneren Al-Hilal'in mutlu sona ulaştığı ve anlaşmanın toplam değerinin 195 milyon euro (8.8 milyar TL) olduğu belirtildi. Ancak buna rağmen Sky Sport kesin bir anlaşma olmadığında ısrar etti. Görüşmelerin sürdüğünü vurguladı.

FERNANDES VE HERNANDEZ REDDETTİ

Avrupa turunda bulunan Al Hilal'in Başkanı Fahad Bin Saad Bin Nafel'in sadece Osimhen değil M.United'ten Bruno Fernandes, Milan'dan Theo Hernandez ile de anlaştığı, teknik direktörlük konusunda da Inzaghi ile el sıkıştığı haberleri arka arkaya geldi. Ancak akşam saatlerinde Fernandes ve Hernandez'in Suudi ekibine gitmek istemediği bilgisiyle Al Hilal yönetimi şok oldu. Kulüpler Dünya Kupası için kadrosunu güçlendirme hayali kuran Suudi ekibinin tek tesellisi Osimhen kaldı. Gece geç saatlerde Nijeryalı yıldız konusunda da olumsuzluk olduğuna dair bilgiler ortaya atıldı.

G.SARAY İÇİN BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER

Suudi spor eleştirmeni Fahad Al-Ruqi, X hesabında Osimhen'in Al-Hilal'e katılmak için yıllık 40 milyon euro maaş talep ettiğini açıkladı. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Al Hilal'in bunu abartılı bulduğunu ve anlaşmanın iptal edilebileceğini söyledi. İkinci bombayı ise Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle patlattı. Chelle, "Barcelona'ya, Manchester United'a, Chelsea'ye veya Real Madrid'e gidebilir. Artık kariyerinin bu aşamasına odaklanmalı" açıklamasını yaptı. Katalan Sport Gazetesi de Barcelona'nın bu kalibrede bir forvet aradığını duyurdu.