1 Ekim 2025 Çarşamba
Spor

Victor Osimhen: Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ1 Ekim 2025 Çarşamba 01:28
Victor Osimhen: Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Osimhen, "Takımı tebrik ederim, çok zorlu bir rakipti. Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu, burada gördüğünüz insanlar hariç." dedi.

Nijeryalı golcü, sözlerine, "Takımdan uzak kaldım ama benim için dünyanın en büyük takımı bu! Galatasaray ve benim için büyük bir galibiyet aldık." diye devam etti.

Osimhen, taraftarlarla ilgili gelen sorunun ardından, "Buraya gelme sebebim taraftarlardı. Beni bu şekilde destekliyor olmaları gurur verici. Onlar sayesinde her zaman daha iyi oynuyorum. Galatasaray'ı ve taraftarları çok seviyorum." dedi.

