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Spor

Victor Osimhen dünya tarihine geçti! Ronaldo'dan sonra bunu başaran tek isim

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda konuk olduğu Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ise attığı röveşata golü ile futbol tarihine adını yazdırdı. Başarılı futbolcu, Ronaldo'dan sonra dünya futbolu tarihinde 2,30 metre yükseklik sınırını aşan ikinci isim oldu. İşte detaylar...

20 Ekim 2024 Pazar 12:45 - Güncelleme:
Victor Osimhen dünya tarihine geçti! Ronaldo'dan sonra bunu başaran tek isim
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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in Süper Lig'de Antalyaspor'a attığı röveşata golü, dünya futbolu tarihinde 2,30 metre yükseklik sınırını aşan iki röveşata golünden biri olarak tarihe geçti.

Sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta Osimhen'in 2,32 metre yükseklikten attığı röveşata golü, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta, Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metre yükseklikten attığı röveşata golüyle birlikte tarihte 2,30 metre barajını geçen 2. gol oldu.

Dünyada yılın en güzel golleri arasında yer alması beklenen Osimhen'in röveşata gölü, yıldız futbolcunun 2,32 metre yükseklikte topla buluşmasıyla öne çıktı.

RONALDO'YA ÇOK YAKLAŞTI!

Galatasaray'ın 25 yaşındaki golcüsünün, röveşata esnasında 2,32 metre yüksekliğe çıkarken, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.

Victor Osimhen, kaydettiği gol ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Aslında ilk seferde denemek istedim ama rakip bana yetişti. Eğer deneyip ona dokunsaydım serbest vuruş olacaktı. O yüzden topun sıçramasına izin verdim, rakip de düştü. Böyle daha kolay oldu.

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