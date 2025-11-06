Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Ajax deplasmanında sahneye çıktı.

Nijeryalı futbolcu, Ajax karşısında 59. dakikada kafayla fileleri havalandırdı. Osimhen, bu golle birlikte Avrupa'da üst üste 8 maçta gol sevinci yaşadı.

Victor Osimhen ayrıca bu golden yalnızca 6 dakika sonra penaltıdan bir gol daha atarak kendisi ve takımının 2. golünü kaydetti. Osimhen 78'te yine penaltıdan bir gol daha atarak Devler Ligi'nde 6 gole ulaştı ve turnuvada gol krallığına yükseldi.

Bodo/Glimt maçında fileleri havalandıran ve üst üste 7. maçta gol atarak rekor kıran Osimhen, Ajax maçındaki golüyle birlikte bu rekorunu da geliştirdi.