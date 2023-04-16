Victor Osimhen geri dönüyor! Spaletti resmen açıkladı

Napoli'de sakatlığı bulunan Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi.

Spalletti, oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Osimhen, Milan maçına 11'de başlayacak. Fiziksel gücü yerinde. Topu nasıl tutacağını, yön vermeyi ve ritmi değiştirmeyi çok iyi biliyor." dedi.

Ayrıca, "Taraftarlar için artık o bir kahraman. Bu yüzden etrafında bir coşku dalgası var. Osimhen gibi oyuncular farklı özelliklere sahip isimler. Çok fazla yetenekleri var. Bize çok yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Uzun süre sakatlığı bulunan Osimhen, son olarak Napoli'nin Verona ile 0- O berabere kaldığı maçın 74. dakikasında oyuna girdi.

Napoli ile Milan 18 Nisan Salı günü Şampiyonlar Ligi rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçı Milan 1-0 kazanmıştı.