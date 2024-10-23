Victor Osimhen: Icardi ve beni durduramazlar

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Elfsborg maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "Zor olacağını biliyorduk. Rakip savunmada iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Sonlara doğru biraz korkutucu anlar yaşadık. Gol atamadım fakat önemli olan takımın kazanması. Rakibi de tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler." dedi.

ICARDI İÇİN FLAŞ CEVAP

Icardi ile uyumuna değinen Osimhen, "Icardi ile oynamak heyecan verici. Neredeyse bana asist de yapıyordu. Çok büyük bir oyuncu. Onunla oynamak sıra dışı bir şey. Keyif alıyorum. Birlikte oynadığımızda karşımızda bir savunma duramayacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.