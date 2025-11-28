İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2025 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5151
  • EURO
    49,315
  • ALTIN
    5723.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Victor Osimhen için 100 milyon euro! Dünya devi resmen harekete geçti
Spor

Victor Osimhen için 100 milyon euro! Dünya devi resmen harekete geçti

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Avrupa devlerini peşine taktı. Barcelona'nın gündeminde yer alan Osimhen için bu kez PSG devreye girdi. Sarı-kırmızılıların olası bir satış durumunda 100 milyon euronun üzerinde bir gelir elde edebileceği belirtildi.

Haber Merkezi28 Kasım 2025 Cuma 09:02 - Güncelleme:
Victor Osimhen için 100 milyon euro! Dünya devi resmen harekete geçti
ABONE OL

Galatasaray'ın devre arası transfer çalışmalarına ilişkin sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Soccernet.ng'nin haberine göre, PSG yöneticisi Luis Campos'un, teknik direktör Luis Enrique'yi klasik bir santrforla oynama fikrine ikna ettiği aktarıldı.

Uzun süredir 9 numara kullanmayan Enrique'nin, Campos'a Victor Osimhen için görüşmelerin hızlandırılması konusunda onay verdiği belirtildi.

Campos'un daha önce Lille döneminde Osimhen ile çalışmış olması ve oyuncuyu Fransız ekibine kazandıran isim olarak öne çıkması, bu ihtimali güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

GALATASARAY OSIMHEN'İ BIRAKMAYACAK

Haberde, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüyü en azından sezon sonuna kadar bırakmaya sıcak bakmadığı vurgulandı.

Buna karşın sarı-kırmızılı kulübün, olası bir satış durumunda 100 milyon euronun üzerinde bir gelir elde edebileceği de iddia edildi.

BARCELONA VE REAL MADRID DE DEVREDE

Osimhen için Avrupa devlerinin de devrede olduğu belirtiliyor.

Sezon sonunda Lewandowski ile yolları ayırması beklenen Barcelona'nın yanı sıra, Vinicius Jr.'ın Xabi Alonso ile yaşadığı gerilimin ardından sözleşme uzatmaya sıcak bakmaması nedeniyle Real Madrid'in de golcü arayışında Osimhen'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso'nun, hücum hattında yeni bir yapılanmaya gitmek istediği; Mbappe'yi yeniden sol kanada çekerek ileri uçta saf bir santrfor olarak Osimhen'i düşündüğü ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.