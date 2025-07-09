Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu.

"48 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLÜR"

"Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz de Victor Osimhen için gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. 48 saat içinde bu iş çözülür. Her futbolcunun alternatifi var."

"HEDEFİMİZ ÇEYREK FİNAL"

"Şampiyonlar Ligi'nde adım adım gideceğiz. Önce hedef çeyrek, sonra yarı final. Sonra olursa final!"

HAKEMLER KONUSU

"Hakemlerden adil bir şekilde maçları yönetmesini bekliyoruz. Bunun dışında beklentimiz yok."

"OSIMHEN DE G.SARAY'DA OLMAK İSTİYORDUR"

"Her futbolcu Galatasaray'da oynamak ister. Victor Osimhen de Galatasaray'da olmak istiyordur. Biz de onun bizimle olmasını istiyoruz."