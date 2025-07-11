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Spor

Victor Osimhen için geri sayım! Galatasaray servet döktü

Galatasaray, Victor Osimhen için bastırıyor. Serie A ekiplerinden Napoli'ye yıldız oyuncu için bir teklifte daha bulunan sarı-kırmızılılar, transferi bitirmek istiyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi11 Temmuz 2025 Cuma 16:51 - Güncelleme:
Victor Osimhen için geri sayım! Galatasaray servet döktü
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Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i transfer etmek için girişimlerine devam ediyor.

Romano'nun haberine göre, Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye yeni bir teklif sundu.

70 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların Osimhen için yaptığı teklifin 70 milyon euro olduğu ve bu teklifin içerisinde taksitlerle birlikte ödeme garantisi olduğu yazıldı.

CEVAP BEKLENİYOR

Galatasaray ve Napoli arasında Osimhen transferi için görüşmeler devam ediyor. Napoli, Galatasaray'ın bu teklifinin ardından Osimhen için kararını verecek.

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı iki kupada büyük pay sahibi olan Osimhen, sarı-kırmızılılarda çıktığı 41 maçta 37 gol attı ve 8 asist yaptı.

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