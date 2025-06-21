Victor Osimhen, Juventus'un transferde öncelikli hedeflerinden biri olmaya devam ediyor. İtalyan ekibi, Vlahovic'i satmasının ardından Osimhen için harekete geçecek.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Vlahovic'in Fenerbahçe'yi reddetmesi ve Sırp golcünün ayrılık sürecinin uzaması Juventus'un Osimhen transferini bitirmesini geciktiriyor.

Vlahovic'in satılması sonrası Juventus'un Napoli'yi Osimhen'i kendilerine satması için ikna etmesi de gerekecek çünkü 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli Serie A takımları için geçerli değil.

Osimhen'in de Juventus'ta oynamaya sıcak baktığı ancak yeni takımını seçmek için çok uzun süre beklemeyeceği belirtildi.

Juventus'un durumu göz önüne alındığında Osimhen'in transfer kararını temmuz ayının ortasında vereceği ifade edildi.

Haberde Galatasaray'ın da Osimhen transferi için bastırmaya devam ettiği aktarılırken, yıldız golcünün peşinde PSG, Al-Hilal ve bazı Premier Lig takımlarının da olduğu vurgulandı.