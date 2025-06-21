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  • Victor Osimhen için karar zamanı! İşte yeni adresini duyuracağı tarih
Spor

Victor Osimhen için karar zamanı! İşte yeni adresini duyuracağı tarih

Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı golcü Victor Osimhen için yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni adresi merak konusu olan başarılı golcü için İtalyan ekibi Juventus çalışmalarına devam ediyor. Başarılı oyuncu Osimhen'in transfer kararını ne zaman DUYURACAĞI belli oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Haziran 2025 Cumartesi 14:51 - Güncelleme:
Victor Osimhen için karar zamanı! İşte yeni adresini duyuracağı tarih
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Victor Osimhen, Juventus'un transferde öncelikli hedeflerinden biri olmaya devam ediyor. İtalyan ekibi, Vlahovic'i satmasının ardından Osimhen için harekete geçecek.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Vlahovic'in Fenerbahçe'yi reddetmesi ve Sırp golcünün ayrılık sürecinin uzaması Juventus'un Osimhen transferini bitirmesini geciktiriyor.

Vlahovic'in satılması sonrası Juventus'un Napoli'yi Osimhen'i kendilerine satması için ikna etmesi de gerekecek çünkü 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli Serie A takımları için geçerli değil.

Osimhen'in de Juventus'ta oynamaya sıcak baktığı ancak yeni takımını seçmek için çok uzun süre beklemeyeceği belirtildi.

Juventus'un durumu göz önüne alındığında Osimhen'in transfer kararını temmuz ayının ortasında vereceği ifade edildi.

Haberde Galatasaray'ın da Osimhen transferi için bastırmaya devam ettiği aktarılırken, yıldız golcünün peşinde PSG, Al-Hilal ve bazı Premier Lig takımlarının da olduğu vurgulandı.

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