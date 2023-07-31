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Spor

Victor Osimhen için Suudi ekibinden dudak uçuklatan teklif

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin yıldız ismi Victor Osimhen'i transfer etmek için harekete geçti.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 20:20 - Güncelleme:
Victor Osimhen için Suudi ekibinden dudak uçuklatan teklif
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Napoli'den golcü oyuncu Victor Osimhen için harekete geçti.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Jorge Jesus'un çalıştığı Al Hilal Osimhen için Napoli'ye 140 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Napoli'nin ise Nijeryalı yıldız için beklentisinin 150 milyon euro olduğu aktarıldı.

YILLIK MAAŞI 52 MİLYON EURO OLACAK

Al Hilal'in Osimhen için de yıllık 52 milyon euro'luk maaşı gözden çıkardığı ifade edildi.

2020'den bu yana Napoli'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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