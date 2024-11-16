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  • Victor Osimhen için transfer piyasası kızıştı! Galatasaray'ın işi çok zor
Spor

Victor Osimhen için transfer piyasası kızıştı! Galatasaray'ın işi çok zor

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için transfer piyasası kızıştı. Oyuncunun talipleri bir hayli artınca İtalyan ekibi teklifleri sezon sonunda masaya yatırmayı planlıyor. İşte detaylar...

Akşam16 Kasım 2024 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
Victor Osimhen için transfer piyasası kızıştı! Galatasaray'ın işi çok zor
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Galatasaray, Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu konuda Avrupa basınında da çeşitli haberler yer alıyor. Six Sports adlı internet sitesinde çıkan haberde, Napoli'nin Osimhen'i Chelsea'ye satmak istediği iddia edildi. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Chelsea, hücum hattında derinlik arıyor. Bu sezon birçok transfer yaptılar ancak sakatlıklar da çok fazla. Osimhen, Galatasaray'da çok iyi bir performans sergiledi. Napoli forması altında da harikalar yarattı."

25 MİLYON EURO PEŞİN

Chelseanews.ru adlı internet sitesinde ise Osimhen'in transfer süreciyle ilgili şu bilgiler yer aldı: "Napoli yetkilileri, 2025 yaz transfer döneminde Nijeryalı forvet için gereken tutarın yalnızca Chelsea'nin ödeyebileceğine inanıyor. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe de Osimhen için bir teklif yaptı. Cim-Bom ise 25 milyon euro peşin + kalan tutarın önümüzdeki 3 yıl boyunca taksitle ödenmesini içeren bir ödeme planı önerdi. İtalyan ekibi, başarılı oyuncusuna gelen tüm teklifleri sezon sonunda masaya yatırmayı planlıyor. Napoli, Osimhen'in satışından yüksek bir gelir bekliyor." Osimhen, sezon sonuna kadar Galatasaray'da devam etmek istiyor. Nijeryalı golcü, ocak ayında gelen tüm teklifleri geri çevirme kararı aldı. 25 yaşındaki başarılı oyuncu, Galatasaray forması altında ise 9 resmi müsabakada 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı forvet, sahada kaldığı her 81 dakikada gol atmayı başardı. 2017 yılından itibaren Nijerya milli takım forması giyen deneyimli isim sahaya çıktığı 35 maçta 21 kez ağları sarsmasını bildi. Transfermarkt'ın güncel verilerine göre, Nijeryalı oyuncunun piyasa değeri 75 milyon euro.

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