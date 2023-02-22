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Spor

Victor Osimhen kariyer rekorunu egale etti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Salzburg'u 2-0 yenen Napoli'de 1 golle takımına katkıda bulunan Victor Osimhen, kariyer rekorunu egale etti.

22 Şubat 2023 Çarşamba 17:58 - Güncelleme:
Victor Osimhen kariyer rekorunu egale etti
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya Serie A lideri Napoli, Avusturya ekibi Salzburg'a konuk oldu.

Rakibini Victor Osimhen ve Giovanni Di Lorenzo'nun golleriyle mağlup eden Napoli, ikinci maç öncesinde avantajlı skoru elde etti.

Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Victor Osimhen ise kariyer rekorunu egale etti.

24 yaşındaki forvet, Salzburg karşısındaki golüyle bu sezon 20 gole ulaştı ve kariyerindeki en golcü sezonunu tekrarladı.

Osimhen, Belçika ligi ekibi Charleoi'de oynadığı 2018/19 sezonunda 36 maçta süre alırken 20 gol ve 4 asist kaydetti.

Bu sezon Napoli'de 24 maçta süre alan Osimhen, 20 gol ve 4 asistle oynadı.

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