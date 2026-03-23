Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen'in ameliyat olacağı ve sahalardan 5-6 hafta uzak kalacağı açıklandı. Bu kötü haber sonrası takımın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Nijeryalı yıldız; bu sezon sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi gibi sebeplerden dolayı toplam 15 maçta forma giyemedi. Osimhen'in oynamadığı söz konusu 15 resmi maçta Cim-Bom; 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. 10 zaferin 4'ü ise Türkiye Kupası'nda geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAYBETTİ

Sarı-Kırmızılılar, ligde bu sezon 26 maçın 7'sine Osimhen'siz çıktı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Galatasaray, Nijeryalı yıldızın yokluğunu Şampiyonlar Ligi maçlarında büyük ölçüde hissetti. Başarılı oyuncunun sakatlığı nedeniyle kaçırdığı iki maçta Sarı-Kırmızılılar, Frankfurt'a 5-1 mağlup olurken Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine karşı tek golle kaybetti. Osimhen, milli takımda olması sebebiyle G.Saray'ın Süper Kupa'daki iki maçında da forma giyemedi. Cim-Bom, söz konusu müsabakalarda yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederken finalde F.Bahçe'ye 2-0 mağlup olarak kupayı rakibine kaptırdı.

9 MAÇTA 23 PUAN KAYIP

Victor Osimhen'in sakatlık, hastalık ya da milli takımda bulunma gibi sebeplerle kulübünde forma giyemediği maçlarda Galatasaray önemli kayıplar yaşadı. Rakamsal boyutunu anlamak adına "lig usulü puan hesabı" ile değerlendirildiğinde; Sarı-Kırmızılılar bu süreçte toplam 23 puan yitirdi. Süper Kupa'daki F.Bahçe derbisi de Osimhen'siz kaybedilmişti... Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 29 maça çıkan Osimhen, 19 gol atıp 7 de asist üreterek toplamda 26 gole doğrudan katkı sağladı. Başarılı oyuncunun sözleşmesi 2029 yılının haziran ayında sona eriyor.