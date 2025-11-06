İSTANBUL 19°C / 15°C
Spor

Devler Ligi'ne damga vurdu! Victor Osimhen haftanın 11'inde

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Ajax maçında gösterdiği üst düzey performansla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

6 Kasım 2025 Perşembe 19:33
Devler Ligi'ne damga vurdu! Victor Osimhen haftanın 11'inde
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının en iyi 11'ine seçildi.

UEFA'nın açıklamasına göre Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği karşılaşmada "hat-trick" yapan Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi.

Ligde 4. haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Defans: Derrick Luckassen (Pafos), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Carlos Augusto (Inter)

Orta saha: Carlos Forbs (Club Brugge), İbrahim Maza (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Davide Zappacosta (Atalanta)

Forvet: Phil Foden (Manchester City), Victor Osimhen (Galatasaray), Mikel Merino (Arsenal)

