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Spor

Victor Osimhen: Takım arkadaşlarımın hepsi çok kıymetli benim için

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 yendiği karşılaşmada hat-trick yapan Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi14 Mart 2025 Cuma 23:16 - Güncelleme:
Victor Osimhen: Takım arkadaşlarımın hepsi çok kıymetli benim için
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Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 yendiği karşılaşmada hat-trick yapan Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası görüşlerini paylaşan Osimhen "Büyük bir tebrik takıma. Hemen arkasından da taraftarımıza... Hak ettik. Çok iyi iş çıkardık. Barış inanılmaz oynadı. Son maçlarda kıymetli olduğunu hissettiriyordu. Yunus geri döndü. O da çok önemli bizim için. Bu sonucu önümüzdeki maçlarda da yansıtmaya çalışacağız." dedi.

Penaltıda topu Alvaro Morata'ya vermesi hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Osimhen "Son röportajımda da söyledim, bizim takımımız sevgi üzerine kurulu bir takım. Hepimiz kardeşiz. Morata da büyük bir oyuncu. Birbirimize saygı duyuyoruz. Aynı durumda o da topu bana verirdi. Takım arkadaşlarımın hepsi çok kıymetli benim için. Bu momentumun üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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