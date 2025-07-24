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  • Victor Osimhen transferi Avrupa'nın gündeminde! ''İngiliz takımları Galatasaray ile yarışamadı''
Spor

Victor Osimhen transferi Avrupa'nın gündeminde! ''İngiliz takımları Galatasaray ile yarışamadı''

Galatasaray, Napoli ile uzun süren görüşmelerin ardından Victor Osimhen transferini bitirdi. Bu transfer İngiliz basınında gündem oldu. Suudi Arabistan ve Ada'dan talipleri olan Nijeryalı yıldızın tercihini İngiliz basını 'İngiltere takımları Galatasaray ile yarışamadı. Ayrıca Suudi Arabistan'dan da yüksek maaş teklifleri geliyordu ama Osimhen bunları da elinin tersiyle geri çevirdi.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM24 Temmuz 2025 Perşembe 09:11 - Güncelleme:
Victor Osimhen transferi Avrupa'nın gündeminde! ''İngiliz takımları Galatasaray ile yarışamadı''
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Napoli ile uzun süren görüşmelerin ardından Victor Osimhen transferini bitiren Galatasaray, yıldız oyuncusunu kısa süre içerisinde resmen açıklayacak. Bu takviye, İngiliz basınında gündem olmaya da devam ediyor. Onefootball, "İngiltere devlerine şok! Victor Osimhen, Galatasaray'ı tercih etti" başlığı ile bu transferi değerlendirdi. Haberde, "Yıldız oyuncunun adı Liverpool ve Manchester United'la anılıyordu ancak Galatasaray ön plana çıktı. Osimhen, Napoli'den sonra 1 yıl kiralık forma giydiği Galatasaray'a gitmeyi seçti. Bu transferle birlikte hem Osimhen hem de Galatasaray için yeni bir sayfa açıldı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Türk ekibi, kadrosunu yıldız bir oyuncuyla güçlendirdi. İngiltere takımları Galatasaray ile yarışamadı. Ayrıca Suudi Arabistan'dan da yüksek maaş teklifleri geliyordu ama Osimhen bunları da elinin tersiyle geri çevirdi. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini seçen Osimhen, önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak" ifadeleri kullanıldı.

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