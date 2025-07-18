Son yılların en çalkantılı transfer hikayesinde her gün yeni bir pazarlık maddesi ortaya çıkıyor. Yaklaşık 1 aydır Victor Osimhen'i bekleyen ve bu yüzden diğer hamleler için girişimde bulunmayan Sarı-Kırmızılılar, Napoli'nin inadını kırmak üzere. Aslan; İtalyan ekibinin istediği banka teminatını halletti ve 40 milyon euro peşin, 35 milyon eurosu 2 taksit olmak üzere parada mutabakatını yaptı. Sonraki satıştan %20 kar payı talep eden ve 3 yıl İtalyan takımlarına satılamaz maddesi olmasını isteyen Napoli, Galatasaray'ın sunduğu önerileri ise reddetmedi.

BU KEZ KAPIYI KAPATMADILAR

Kaynak yaratmak zorunda olan Çizme ekibi, son aşamaya gelen pazarlıklarda işi yokuşa sürmedi. Sarı-Kırmızılılar kardan %20 pay talebinin 10'a düşmesini istedi ve Napoli bunu olumlu karşıladı. "3 yıl İtalyan takımlarına satılamaz" maddesinin ise 2 yıla inmesi konusunda bir pazarlık var. Victor Osimhen'in ezeli rakiplere gidip şampiyon yapma ihtimalinden çekinen Napoli, bu sebeple Juventus'la masaya oturmamıştı. Nijeryalı yıldız ise Avrupa'dan en iyi teklifi aldığı Galatasaray'dan yana çok önceden seçimini yaptı.

AL-HİLAL'İ DEFALARCA REDDETTİ

Napoli'ye direkt 75 milyon euro öneren Al-Hilal ise Osimhen'den birçok kez ret yedi. Son olarak Nijeryalı yıldıza bonuslar hariç yıllık ücret olarak 45 milyon euroluk kontrat sunan Suudi kulübü, Galatasaray'a gelmek isteyen Osimhen'i ikna edemedi. Yıldız futbolcu da geçtiğimiz günlerde yakın çevresine yaptığı bir konuşmada, "Dünyaları da verseler oraya gitmeyeceğim" demişti. Ancak İtalyan kulübü son ana kadar Osimhen'in Arabistan'a gitmesini istiyor. Doğrudan gelecek 75 milyon euro onlar için daha önemli.