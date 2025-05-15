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Spor

Victor Osimhen, Türk futbol tarihine adını yazdırdı!

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı 2 golle şampiyonluğun mimarı olurken önemli bir başarıya da imza attı. 26 yaşındaki genç futbolcu gol sayısını 35'e yükselterek ülkemizde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2025 Perşembe 17:46 - Güncelleme:
Victor Osimhen, Türk futbol tarihine adını yazdırdı!
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde 2 kez fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, galibiyetin ve kupa zaferinin mimarlarından biri oldu. Gol sayısını 35'e yükselten yıldız futbolcu, ülkemizde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını kazandı.

2000-2001 sezonunda 34 gol atan Mario Jardel bu rekorun önceki sahibiydi.

Ligde 24, Avrupa Ligi'nde 6, kupada 5 gol kaydeden Osimhen, kariyerinin de en verimli sezonunu geçiriyor. 2022-2023 sezonunda tüm kulvarlarda 31 gol atan Nijeryalı futbolcu, sarı kırmızılı formayla en formda sezonunu yaşıyor.

26 yaşındaki futbolcu, kalan 3 lig maçında 6 gol daha atarsa da Galatasaray formasıyla bir lig sezonunda en fazla gol atan yabancı oyuncu olacak. Bu alanda zirvede 29 golle Bafetimbi Gomis var.

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