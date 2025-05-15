Victor Osimhen, Türk futbol tarihine adını yazdırdı!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde 2 kez fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, galibiyetin ve kupa zaferinin mimarlarından biri oldu. Gol sayısını 35'e yükselten yıldız futbolcu, ülkemizde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını kazandı.

2000-2001 sezonunda 34 gol atan Mario Jardel bu rekorun önceki sahibiydi.

Ligde 24, Avrupa Ligi'nde 6, kupada 5 gol kaydeden Osimhen, kariyerinin de en verimli sezonunu geçiriyor. 2022-2023 sezonunda tüm kulvarlarda 31 gol atan Nijeryalı futbolcu, sarı kırmızılı formayla en formda sezonunu yaşıyor.

26 yaşındaki futbolcu, kalan 3 lig maçında 6 gol daha atarsa da Galatasaray formasıyla bir lig sezonunda en fazla gol atan yabancı oyuncu olacak. Bu alanda zirvede 29 golle Bafetimbi Gomis var.