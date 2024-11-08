UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan Galatasaray - Tottenham maçına damga vuran Victor Osimhen, karşılaşma sonrasında çok önemli açıklamalarda bulundu.

"NAPOLI İLE GÖRÜŞÜYORLAR"

Devre arasında takımdan ayrılacağı hakkında dedikodular çıkan yıldız golcü, "Ben ocakta ayrılmayacağım, sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım. Daha sonrası için ne olacak bilmiyorum, Galatasaray ile Napoli ne konuşuyorlar... Bana gelirseler konuşuruz. Benim çok hoşuma giden, güzel bir kulüp Galatasaray! Ben Galatasaray'da çok mutluyum!" dedi.

"KADROMUZ YETERLİ"

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabileceklerini söyleyen Nijeryalı golcü, "Bence şu anki kadromuz yeterli, bu hayali gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Kaleciden, forvete, hocamıza kadar hepimiz bu seviyedeyiz. Bu yolda devam edip maç maç gitmemiz gerekiyor. Sonra bu hayali gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.