Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Victor Osimhen, sosyal medya hesabından gece geç saatlerde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Osimhen, şampiyonluk kutlamaları sonrası 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla soyunma odasında kızıyla üçlü çektirdiği anı takipçileriyle paylaştı.
Osimhen'in gece 2 sularında yaptığı bu paylaşım Galatasaraylılarda heyecanı tavana çıkardı. Galatasaray, Nijeryalı golcüyle anlaşırken, Napoli'yle ise 75 milyon euroluk çıkış maddesinin ödeme planı konusunda görüşmelerini sürdürüyor.
İşte o fotoğraf: