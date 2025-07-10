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  • Victor Osimhen'den gece yarısı Galatasaray mesajı! 5 yıldızlı formayla...
Spor

Victor Osimhen'den gece yarısı Galatasaray mesajı! 5 yıldızlı formayla...

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük aşama kaydettiği Victor Osimhen, gece geç saatlerde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir kare yayımladı.

Akşam10 Temmuz 2025 Perşembe 08:07 - Güncelleme:
Victor Osimhen'den gece yarısı Galatasaray mesajı! 5 yıldızlı formayla...
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Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Victor Osimhen, sosyal medya hesabından gece geç saatlerde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Osimhen, şampiyonluk kutlamaları sonrası 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla soyunma odasında kızıyla üçlü çektirdiği anı takipçileriyle paylaştı.

Osimhen'in gece 2 sularında yaptığı bu paylaşım Galatasaraylılarda heyecanı tavana çıkardı. Galatasaray, Nijeryalı golcüyle anlaşırken, Napoli'yle ise 75 milyon euroluk çıkış maddesinin ödeme planı konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

İşte o fotoğraf:

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