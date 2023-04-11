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Spor

Victor Osimhen'den Napoli'ye kötü haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Milan ile karşılaşacak olan Napoli'de Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

11 Nisan 2023 Salı 17:52 - Güncelleme:
Victor Osimhen'den Napoli'ye kötü haber
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Napoli, Milan ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının kadrosunu açıkladı.

Napoli'nin en büyük yıldızlarından biri olan Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Ayrıca, Osimhen'in 1 numaralı yedeği olan Arjantinli golcü Giovanni Simeone de Lecce maçında sakatlandığı için maç kadrosunda yer almadı.

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin bu maçta forvet olarak Giacomo Raspadori veya Eljif Elmas'ı oynatacağı belirtildi.

Raspadori formsuz olduğu için Eljif Elmas'ın Lozano ve Kvaratskhelia ile birlikte sahte 9 olarak oynamasının daha kuvvetli ihtimal olduğu kaydedildi.

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