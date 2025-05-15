Victor Osimhen'den rekor paylaşımı

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor maçına şampiyonluk için çıkacak Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılarda golleri Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen (2) kaydetti.

Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Victor Osimhen, Trabzonspor karşısında kaydettiği gollerle yeni bir rekorun sahibi oldu. Nijeryalı futbolcu, bu sezonki gol sayısını 35'e yükselterek Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı.

Süper Lig'de 28 maçta 24 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede olan Osimhen, kupa finalinde "Double" yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'ndaki 4. maçında 5. kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 müsabakada 6 golü bulunan yıldız santrfor, 39. resmi müsabakada 35 gole ulaştı. Osimhen, bu performansıyla Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu ünvanını elinde bulunduran eski Galatasaraylı Mario Jardel'i (34) geçerek rekor kırdı.

Galatasaray formasıyla yeni bir rekora imza atan Victor Osimhen, sosyal medya hesabından bu rekorla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Osimhen paylaşımında, "Bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olarak (35 gol) yeni bir rekor... Ama önce, bu standardı 24 yıl önce belirleyen KRAL, EFSANE Mario Jardel'e saygılar. Galatasaray'da tarih yazmayı hayal eden her yabancı oyuncuya ilham veren 34 gol... " ifadelerini kullandı.

Yıldız golcü ayrıca, "Dün o rekoru kırdım, ama bunu tek başıma yapmadım. Efsane Mario Jardel'in açtığı yolda yürüdüm. Bize nelerin mümkün olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim. Bu an bana ait olabilir ama temeli sana ait." ifadelerine yer verdi.