Victor Osimhen'den transfer itirafı

Napoli'nin bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı başarıda bir numaralı pay sahiplerinden biri olan Victor Osimhen'den bir transfer itirafı geldi.

24 yaşındaki golcü futbolcu, 18 yaşındayken Arsene Wenger'in kendisini Arsenal'e transfer etmek istediğini söyledi.

Victor Osimhen, "18 yaşındayken, Arsene Wenger ile konuştum ve Arsenal'e imza atmamı istedi. Ama o zamanlar Arsenal iyi bir seçenek değildi." sözlerini kullandı.

Bu sezon Napoli'de 29 maça çıkan Victor Osimhen, 25 kez gol sevinci yaşadı.

Yıldız golcü Victor Osimhen'in adı transferde Manchester United, Arsenal ve Chelsea ile anılıyor.